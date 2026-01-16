На Дону автомобилистов предупреждают о метели и повышенной опасности на дорогах

Фото: Госавтоинспекция РО

Автомобилистов Ростовской области предупреждают о надвигающейся непогоде. По информации "Автодора", до конца суток 16 января в регионе ожидаются снегопад и метель, что значительно повышает риск ДТП и различных чрезвычайных ситуаций на дорогах.Водителей призывают к максимальной осторожности и внимательности во время движения. Рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров.