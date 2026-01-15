Задержана глава Целинского района Ростовской области

Фото: ТГ-канал Оксаны Косенко.

14 января силовики пришли с обысками в администрацию Целинского района Ростовской области, расположенного в поселке Целина.По информации источника Donday, главу района Оксану Косенко и нескольких её подчинённых, а также представителей сторонней организации задержали.Предварительно, причиной проверки стало незаконное асфальтирование грунтовой дороги. Акт приёмки работ был подписан чиновниками до их завершения.Сейчас Оксана Косенко, её подчинённые и сотрудники подрядчика дают показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.По словам источника, вопрос об аресте Оксаны Косенко и её заключении в СИЗО пока не рассматривается.