Задержана глава Целинского района Ростовской области

Задержана глава Целинского района Ростовской области
14 января силовики пришли с обысками в администрацию Целинского района Ростовской области, расположенного в поселке Целина.

По информации источника Donday, главу района Оксану Косенко и нескольких её подчинённых, а также представителей сторонней организации задержали.

Предварительно, причиной проверки стало незаконное асфальтирование грунтовой дороги. Акт приёмки работ был подписан чиновниками до их завершения.

Сейчас Оксана Косенко, её подчинённые и сотрудники подрядчика дают показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.

По словам источника, вопрос об аресте Оксаны Косенко и её заключении в СИЗО пока не рассматривается.
Фото: ТГ-канал Оксаны Косенко.
