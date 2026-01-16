В небе над Азовским морем сбили один беспилотник 15 января

Фото: DonDay.ru.

Один беспилотник сбили а небе над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 января.Добавим, что всего за сутки в Ростовской области был уничтожен 21 БПЛА.Утром так же был сбит дрон над Азовским морем.