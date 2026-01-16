Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В небе над Азовским морем сбили один беспилотник 15 января

В небе над Азовским морем сбили один беспилотник 15 января
Один беспилотник сбили а небе над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ 15 января.

Добавим, что всего за сутки в Ростовской области был уничтожен 21 БПЛА.

Утром так же был сбит дрон над Азовским морем.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.