В Ростове автобус застрял в снегопад на Суворовском

В Ростове на Суворовском автобус застрял в снегопад. Об этом жители сообщили в соцсетях 15 января.

В кадре показано, что общественный транспорт круто повернул и остановился на конечно. Из-за снега он дальше ехать не смог.

Сейчас жители пытаются вызволить общественный транспорт собственными силами.
Фото: Соцсети.
