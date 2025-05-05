В Ростовской области врачи борются за жизнь собаки с травмами головы и таза

Фото: приют"Доброе сердце"

В Ростовской области добровольцы борются за жизнь собаки, получившей серьезные травмы головы и таза. О беспомощном животном, найденном под мостовым сооружением в Белой Калитве с множественными повреждениями, стало известно благодаря приюту "Доброе сердце".Как рассказали порталу DonDay представители приюта, местные жители обнаружили пострадавшего пса 3 мая под мостом в Белой Калитве. В тот же вечер неравнодушные люди доставили его в приют.- Мы были потрясены, - делятся сотрудники приюта. - Никогда прежде не слышали, чтобы собака так жалобно плакала. Было невыносимо смотреть на ее боль и отчаяние.В приюте незамедлительно оказали первую помощь, а на следующее утро отвезли несчастное животное в ветеринарную клинику. У собаки серьезные повреждения тазовой области, травма головы и сильный ушиб мягких тканей бедра. Врачи ветеринарной клиники прилагают все усилия, чтобы улучшить состояние собаки. Однако пока нет никакой информации о предстоящих операциях и реабилитации пса.