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В Ростовской области врачи борются за жизнь собаки с травмами головы и таза

В Ростовской области врачи борются за жизнь собаки с травмами головы и таза

В Ростовской области добровольцы борются за жизнь собаки, получившей серьезные травмы головы и таза. О беспомощном животном, найденном под мостовым сооружением в Белой Калитве с множественными повреждениями, стало известно благодаря приюту "Доброе сердце".

Как рассказали порталу DonDay представители приюта, местные жители обнаружили пострадавшего пса 3 мая под мостом в Белой Калитве. В тот же вечер неравнодушные люди доставили его в приют.

- Мы были потрясены, - делятся сотрудники приюта. - Никогда прежде не слышали, чтобы собака так жалобно плакала. Было невыносимо смотреть на ее боль и отчаяние.

В приюте незамедлительно оказали первую помощь, а на следующее утро отвезли несчастное животное в ветеринарную клинику. У собаки серьезные повреждения тазовой области, травма головы и сильный ушиб мягких тканей бедра. Врачи ветеринарной клиники прилагают все усилия, чтобы улучшить состояние собаки. Однако пока нет никакой информации о предстоящих операциях и реабилитации пса.
Фото: приют"Доброе сердце"
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