Ростовская область подверглась атаке 11 беспилотников минувшей ночью
Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью, уничтожив 11 дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно данным ведомства, в целом в ночь на 16 января над территорией страны было пресечено нападение 106 БПЛА.
В Ростовской области дроны удалось сбить над шестью районами. К счастью, предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и разрушений на земле.