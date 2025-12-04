Врач из Ростовской области предупредила об опасностях для здоровья от новогоднего декора

Фото: Donday

Новогодние атрибуты, создающие праздничное настроение, для некоторых людей могут стать причиной аллергических реакций и проблем с дыханием. Врач Дарья Мелешко из Ростовской области поделилась советами о том, как обезопасить праздник, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.По словам врача, новогодние торжества – это не только радость и веселье, но и увеличение концентрации бытовых аллергенов.Даже безобидные на вид украшения могут негативно сказываться на состоянии кожи и дыхательной системы. Особенно внимательными следует быть с детьми, а также с людьми, страдающими астмой или атопическим дерматитом, поскольку для них подобные материалы представляют наибольшую опасность, подчеркнула врач.Аэрозольные украшения, такие как искусственный снег, блестящие спреи и ароматические свечи, содержат химические компоненты: растворители, пропелленты и искусственные ароматизаторы. Вдыхание этих веществ может вызвать нежелательные реакции, включая раздражение дыхательных путей, кашель, головные боли и обострение аллергических заболеваний, таких как астма или ринит, отмечает Дарья. Врачи советуют избегать использования аэрозолей в закрытых помещениях, особенно там, где находятся дети. Рекомендуется выбирать украшения с безопасным составом и регулярно проветривать помещения.Новогодние гирлянды также могут представлять опасность для здоровья – мигающие огоньки способны спровоцировать депрессивное состояние и эпилептические приступы даже у здоровых людей. По словам медика, современные LED-лампы несут скрытую угрозу. Яркий холодный свет, излучаемый ими, воздействует на мозг, изменяя его обычный режим работы, что, в свою очередь, может вызывать различные заболевания.Опасность гирлянд заключается в их мерцании. Ритмичное мигание лампочек вынуждает нейроны мозга подстраиваться под заданную частоту, что может привести к приступу эпилепсии.Лучше отдать предпочтение гирляндам с мягким постоянным светом, избегать «стробоскопических» эффектов и выключать все освещение в спальне на ночь.