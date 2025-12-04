Новости
Руководитель донского главка МВД назначил нового начальника оперативно-розыскной части

Руководитель донского главка МВД назначил нового начальника оперативно-розыскной части

Полковник полиции Сергей Черданцев занял должность начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Ростовской области. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД.

Черданцев работает в системе МВД с 2004 года. До назначения в Ростовскую область он возглавлял аналогичное подразделение в Красноярском крае. За годы службы отмечен различными ведомственными наградами.

Выступая перед новым руководителем службы безопасности, Речицкий пожелал ему успехов в работе и выразил надежду на успешное выполнение всех возложенных на него обязанностей.

В сферу ответственности оперативно-розыскной части собственной безопасности входит обеспечение государственной защиты сотрудников органов внутренних дел, проведение проверок при приеме на службу в МВД, борьба с коррупционными проявлениями и выявление противоправных действий среди полицейских.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
