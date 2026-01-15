В Ростовской области зарплаты шаурмистов выросли на 12%

Фото: нейросеть

Во всем мире День шаурмы отмечается 15 января. В Ростовской области шаурма пользуется особой популярностью, её любят за быстроту и неповторимый вкус. Аналитики Авито.Работа рассказали, сколько получают шаурмисты на Дону.По данным специалистов, в 2025 году средняя зарплата шаурмистов выросла на 12% и теперь составляет 90 329 рублей в месяц. В топ-5 вошли: Москва (113 524 рублей), Московская область (104 923 рублей), Санкт-Петербург (96 077 рублей), Ростовская область (90 329 рублей ) и Свердловская область (80 538 рублей).График работы шаурмистам всё чаще предлагают гибкий, включая варианты 2/2, 3/3, 4/2, 4/3 и 5/2.Отметим, что средние зарплаты основываются на усреднённых значениях диапазонов, которые работодатели указывают в объявлениях о вакансиях на платформе Авито.Работа.