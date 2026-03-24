Ростовчанам грозят штрафы за жарку шашлыков на садовых участков

В Ростовской области заметно потеплело, и многие владельцы садовых участков планируют отметить это событие шашлыками на мангале. Однако адвокат из Ростова Сергей Дзюба напомнил, что такие мероприятия могут привести к штрафам.В 2026 году были изменены правила использования открытого огня на территории земельных участков и ужесточена ответственность за их нарушение. Эти новые правила касаются всех владельцев земельных участков. Например, при использовании мангала или другого несгораемого устройства для приготовления пищи, очаг горения должен быть расположен не ближе 5 метров от ближайших построек.Кроме того, вокруг места, где планируется использование мангала, необходимо убрать сухую траву и горючие материалы в радиусе 2 метров. Если же открытый огонь разводится без защитной емкости, то расстояние от построек должно составлять не менее 15 метров. При использовании металлической бочки или другой закрытой емкости для разведения огня, расстояние можно сократить до 7,5 метров от зданий.С 6 апреля в Ростовской области вводится особый противопожарный режим. В этот период использование открытого огня, включая приготовление пищи на мангалах и сжигание сухой растительности, может быть полностью запрещено.За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан увеличивается: в обычных условиях он составляет от 5 000 до 15 000 рублей, а в условиях особого противопожарного режима может достигать 10 000 – 20 000 рублей. В случае, если пожар причинит ущерб, штраф может составить от 40 000 до 50 000 рублей, подчеркнул Сергей Дзюба.