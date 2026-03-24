Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове мостик у Северного водохранилища оказался в аварийном состоянии

В Ростове мостик у Северного водохранилища оказался в аварийном состоянии. Жители города сообщают об этом в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, деревянный мостик практически разрушен. Отдельные доски отошли, а металлические элементы покрылись ржавчиной. Пользоваться таким мостом может быть опасно.

Жителям Северного микрорайона советуют пользоваться обходным мостом рядом.

Ранее портал Donday писал, что горожане заметили трещины на тротуарной плитке возле фонтана «Атланты». На благоустройство территории вокруг фонтана было потрачено свыше 400 миллионов рублей.

Однако менее чем через год на плитке появились трещины, а в некоторых местах — углубления. Ростовчане выразили недовольство качеством работ, отметив, что стоимость благоустройства не соответствует его качеству.
Фото: соцсети
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика