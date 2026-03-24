В Ростове мостик у Северного водохранилища оказался в аварийном состоянии. Жители города сообщают об этом в социальных сетях.Судя по опубликованным кадрам, деревянный мостик практически разрушен. Отдельные доски отошли, а металлические элементы покрылись ржавчиной. Пользоваться таким мостом может быть опасно.Жителям Северного микрорайона советуют пользоваться обходным мостом рядом.Ранее портал Donday писал, что горожане заметили трещины на тротуарной плитке возле фонтана «Атланты». На благоустройство территории вокруг фонтана было потрачено свыше 400 миллионов рублей.Однако менее чем через год на плитке появились трещины, а в некоторых местах — углубления. Ростовчане выразили недовольство качеством работ, отметив, что стоимость благоустройства не соответствует его качеству.