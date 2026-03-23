Под Ростовом на складе с горючим полыхает крупный пожар. Огнем охватило тысячу квадратных метров.23 марта в селе Крым произошло возгорание. Пожар вспыхнул на складе, где хранятся горюче-смазочные материалы. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Огонь охватил три здания, общая площадь которых составляет 1000 квадратных метров.В ГУ МЧС сообщили, что тушение пожара затруднено из-за высокой пожарной нагрузки. Существует риск распространения огня на близлежащие здания. На месте происшествия задействованы около 60 спасателей и 17 единиц спецтехники.