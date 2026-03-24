Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Береговую в Ростове перекрыли из-за возможной утечки газа

Улицу Береговую в центре Ростова перекрыли из‑за подозрений на утечку газа. Инцидент произошёл 24 марта около 15:00 возле дома № 27В.

По данным информационного портала donday, который работает там, на месте аварийно‑спасательная служба, специалисты «Газпрома», пожарные и медики. Для безопасности территорию оградили сигнальными лентами.

Из‑за перекрытия движения в сторону Ворошиловского моста в центре города образовались серьёзные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Семашко, Соборном, Донской и Береговой.
Фото: Дондей.
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика