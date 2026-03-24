Береговую в Ростове перекрыли из-за возможной утечки газа
Улицу Береговую в центре Ростова перекрыли из‑за подозрений на утечку газа. Инцидент произошёл 24 марта около 15:00 возле дома № 27В.
По данным информационного портала donday, который работает там, на месте аварийно‑спасательная служба, специалисты «Газпрома», пожарные и медики. Для безопасности территорию оградили сигнальными лентами.
Из‑за перекрытия движения в сторону Ворошиловского моста в центре города образовались серьёзные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Семашко, Соборном, Донской и Береговой.