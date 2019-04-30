Восстановленный после пожара частный музей в Таганроге открыт для посетителей





В Таганроге спустя четыре с половиной года после масштабного пожара открылся частный военный музей.



Возрождённый из пепла



В большом холле здания, из трех этажей которого после пожара остались только два, представлены экспонаты разных эпох. Первым в стеклянной витрине расположился знаменитый пулемёт Максима. Он пережил Гражданскую и Первую мировую войны, а теперь ещё и пожар. Это один из немногих предметов, который сохранился после ЧП. Орудию – более 100 лет.

- Когда стало ясно, что огонь уничтожил практически всё, мы сначала даже и не думали о восстановлении коллекции. Но на следующий день после происшествия несколько десятков человек приехали на разборы завалов и подарили в будущий музей прицел от легендарной пушки-«сорокопятки». Я давно мечтал об этом противотанковом орудии, сейчас, когда есть прицел, надеюсь, появится и сама пушка. С этого началось понимание, что назад пути нет, - рассказал директор единственного в Таганроге частного военно-исторического музея, предприниматель Игорь Гаркуша.







Первые средства на восстановление музея также пришли от неравнодушных людей. За несколько месяцев удалось собрать порядка 800 тысяч рублей. Миллион рублей пожертвовал Таганрогский металлургический завод.



Благотворительные средства пошли на восстановление здания. Саму коллекцию предстояло собрать заново — с нуля. Открытию музея в 2010 году предшествовали несколько лет формирования экспозиции. Каждый экспонат находили на просторах Интернета, в частных коллекциях, покупали, привозили из разных городов страны. В один миг всё превратилось в пепел.

- Сложность в том, что военных артефактов не становится больше, наоборот, их число все время сокращается. Как говорят музейщики, «второго завоза не будет», — подметил Игорь Викторович.



Свидетели эпохи







Тем не менее в новую экспозицию вошли не только предметы времён Второй мировой войны, но и Первой, а также эпохи дореволюционной России и Гражданской войны.



Этот период представлен винтовками Мосина, пистолетами и револьверами системы Нагана, документами и печатными изданиями. Одним из интереснейших экземпляров периода Великой Отечественной войны являются продуктовые карточки, по которым выдавалась суточная норма хлеба — 200 граммов. Поражают и другие бумажные свидетельства, среди которых – фронтовые письма-треугольники и открытки.

- Вот, например, новогодняя открытка. Получив ее весной, адресат, наверняка, обрадовался запоздалому поздравлению с фронта. Но на обратной стороне вместо поздравлений – сообщение о смерти, - рассказывает директор музея, показывая карточку.



Все вещи, попадающие в музейную витрину, прежде реставрируются. Предмету возвращается его первозданный вид. Исключение составляют вещи, пострадавшие в бою. Например, солдатская каска, продырявленная осколками.



Немецкий «огурец» и советский блиндаж







В коллекции представлены не только вооружение и предметы быта советских солдат, но и немецкой армии. Среди них выделяются пистолет-пулемёт МП-40, стоявший на вооружении вермахта, металлический цилиндр, так называемый «огурец», с агитационной листовкой внутри. Такими обстреливали советские позиции. Внутри цилиндра находилась пропагандистская листовка на русском языке с предложением сдаваться в плен. Русские солдаты обычно использовали их для изготовления самокруток.



Фляга для воды, обтянутая войлоком, сумка с меховой крышкой, презерватив в футляре из солдатского вещмешка, жетоны бойцов могут многое рассказать о богатом вещевом довольствии немецкого пехотинца.

- Немецкие жетоны, в отличие от советских, состояли из двух частей. На каждой был нанесен одинаковый текст, с указанием батальона и полка. Если солдат погибал, одна половинка отламывалась и передавалась в штаб. Вторая оставалась на форме. Благодаря этому личность бойца всегда можно было установить в отличие от советских солдат, многие из которых считали иметь при себе жетон с указанием личных данных плохой приметой, - пояснил Игорь Гаркуша.



Особая гордость музея — военная техника. После пожара пришлось расстаться с легендарной «полуторкой». Ее место занял не менее знаменитый «ГАЗ-67». Машина в идеальном состоянии. Пару лет назад на фестивале «Югмоторшоу» она заняла первое место среди 70 ретроавтомобилей.

- После пожара удалось восстановить мотоцикл М-72. Из-за большой по тому времени мощности (23 л. с.) и возможности устанавливать пулемёт ДП-27 он был приписан к бронетанковой технике, - рассказал Игорь Викторович.



Представители немецкого мотополка в музее тоже есть — два мотоцикла «БМВ».







Создатели музея пытаются добиться эффекта, когда посетитель сможет максимально погрузиться в представленное время. Для этого, в частности, внутри музея из круглых бревен сложена землянка. Экспозиция блиндажа имитирует обстановку фронтовой жизни. На столе – переносная радиостанция, в углу — печка-буржуйка.



Мы родом из СССР







Отдельный раздел выставки занимает советский период. Здесь можно найти характерные для эпохи предметы: первые радиоприемники и магнитофоны, бюсты вождей, сифон для приготовления газированной воды.



В зале блистают отполированными поверхностями, как будто только что сошли с конвейера, четыре автомобиля: «ВАЗ-2103», «Запорожец», «Москвич-412» и «Волга» «ГАЗ-24». Две последние модели в будущем можно будет увидеть не только в музее, но и на экранах телевизоров. Автомобили участвовали в съемках фильма «Одесса». Все машины исправны и в любую минуту готовы отправиться в дорогу. Путь на ретрофестивали, выставки и к местам реконструкций всегда проделывают своим ходом, даже если необходимо преодолеть не одну сотню километров.

— В новом музее мы решили расширить экспозицию, представив еще и советский послевоенный период, — пояснил директор музея. — Многие вещи уже ушли в историю, поэтому мы решили сохранить некоторые свидетельства эпохи, о которой многие представители нашего поколения вспоминают с теплотой.







На вопрос, о каких экспонатах мечтаете, Игорь Гаркуша отвечает предсказуемо:

— Хотелось бы больше военной техники и, конечно, получить в коллекцию легендарный танк Т-34. Он все время от меня ускользает, но рано или поздно, надеюсь, он займет свое место в нашем музее.



Второе открытие музея его создатели символично приурочили к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.