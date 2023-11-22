В Шахтах без вести пропала 37-летняя женщина

Фото: КВУ

В городе Шахты без вести пропала 37-летняя женщина. Ирина Теняева не выходит на связь с близкими с 17 ноября.В тот день местная жительница ушла из дома в неизвестном направлении. Через некоторое время она перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Родственники испугались за ее здоровье и жизнь и написали заявление в полицию. По информации издания КВУ, правоохранители пытались отследить местонахождение Ирины по мобильному телефону, однако сделать это не удалось. Последний раз местную жительницу видели в микрорайоне ХБК.Предположительно, шахтинка ушла из дома в черном пальто, зеленой кофте, черных спортивных штанах и белых кроссовках.Если вы знаете, где может находиться Ирина Теняева, сообщите по телефону: +7-938-463-77-10 (Геннадий, гражданский муж пропавшей).