Волонтеры подключились к поиску мужчины, находящегося без сознания после ДТП в Ростовской области

Волонтеры подключились к поиску родственников неизвестного мужчины, который больше 15 дней находится без сознания в хирургическом отделении больницы Багаевского района Ростовской области. В медучреждение он попал после дорожно-транспортного происшествия.Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у пациента - многочисленные порезы и ссадины на лице. Его состояние оценивается как критически тяжелое.Личность пострадавшего установить не удалось, так как при себе у него не было никаких документов. На вид ему - 30-35 лет, рост - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза, волосы темные. На теле пациента есть татуировки.Если вам что-либо известно о пострадавшем мужчине или его родственниках, сообщите в больницу Багаевского района по телефону: 8 (86357) 3-39-74.