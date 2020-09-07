Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Волонтеры подключились к поиску мужчины, находящегося без сознания после ДТП в Ростовской области

Волонтеры подключились к поиску мужчины, находящегося без сознания после ДТП в Ростовской области
Волонтеры подключились к поиску родственников неизвестного мужчины, который больше 15 дней находится без сознания в хирургическом отделении больницы Багаевского района Ростовской области. В медучреждение он попал после дорожно-транспортного происшествия.

Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у пациента - многочисленные порезы и ссадины на лице. Его состояние оценивается как критически тяжелое.

Личность пострадавшего установить не удалось, так как при себе у него не было никаких документов. На вид ему - 30-35 лет, рост - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза, волосы темные. На теле пациента есть татуировки.

Если вам что-либо известно о пострадавшем мужчине или его родственниках, сообщите в больницу Багаевского района по телефону: 8 (86357) 3-39-74.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.