Волонтёры подключились к поиску пропавшего в Ростовской области 59-летнего мужчины

К поиску пропавшего в Ростовской области мужчины подключились волонтёры. Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» 14 апреля разместил ориентировку на розыск 59-летнего Юрия Сорокина.Дончанин 4 апреля ушёл из дома в селе Несветай Мясниковского района. С тех пор его местонахождение неизвестно. Сначала родные пропавшего написали заявление в полицию, а затем обратились за помощью к поисковикам. Сообщается, что он может находиться в любом районе Ростовской области.Рост мужчины — примерно 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У него голубые глаза и тёмно-русые волосы. Особые приметы — татуировки в виде дракона на животе, и в виде головы Статуи Свободы — на предплечье.В день пропажи он был одет в серый свитер, синие джинсы на подтяжках и жёлто-коричневую куртку.Если вы знаете, где может находиться Юрий Сорокин, позвоните по номерам: 8(863) 492-33-12, 8(928) 216-72-48, 8-800-700-54-52, 112 или 02.