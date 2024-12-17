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Волонтеры из Ростовской области спасают щенка с переломанными позвоночником и лапами

Волонтеры из Ростовской области спасают щенка с переломанными позвоночником и лапами

В Ростовской области, в Сальске, волонтеры предпринимают все усилия для спасения щенка, который пострадал от перелома позвоночника и лап. Об этой ситуации пишет издание Donday.

Щенка, которого назвали Чип, нашли на обочине дороги возле Маныча в конце ноября. Юлия Адимова отметила, что они привезли животное в свой приют. Однако вскоре произошел трагический инцидент: одна из собак повредила его позвоночник и лапы.

Из-за полученных травм Чипу стало трудно передвигаться. Врачи выразили опасение, что одна из задних лап может усохнуть. Юлии порекомендовали делать щенку специальные массажи и упражнения.

Сейчас Чип находится на передержке у доброй женщины. Недавно она возила его в поликлинику в Ростове. Рентген показал переломы третьего и четвертого позвонков. Врачи заверили, что чувствительность в лапах сохраняется, обе конечности действуют.

В ветеринарной клинике планируют сделать КТ, чтобы выяснить степень повреждения нервов. Есть два сценария: Чип может или сильно хромать, или его задние лапы могут оказаться парализованными. Врачи посоветовали продолжать массажи и зарядку. Юлия надеется на положительный исход, отмечая, что Чип быстро идет на поправку.
Фото: соцсети
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