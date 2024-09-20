В Волгодонске спасли парализованного щенка

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В городе Волгодонске ветеринар спасла парализованного щенка. Об этом сообщает Donday со ссылкой на ветеринара.Как рассказала специалист, заводчики в начале сентября привезли ветеринару щенка хортой борзой. У него была высокая температура. Кроме того, пес почти не ходил, лишь передвигался на одном боку. Из-за этого на лопатке появилась рана, сквозь нее виднелась кость.Собаку назвали – Ветер. При проведении осмотра врач выяснил, что причина заболевания, это укус клеща. Из-за долгого течения болезни мышцы перестали работать.- Специальных ходунков, которые нужны в таких ситуациях, к сожалению, не было. Поэтому я регулярно делала Ветру массажи, давала необходимые лекарства и просто заставляла вставать, - рассказывает ветврач.К счастью, спустя две недели пес встал на ноги. Он даже самостоятельно вышел на улицу. После завершения лечения собаку отправят в ростовский приют. Там ему отыщут хозяев.