Военнослужащий из Ростовской области погиб при артобстреле во время спецоперации

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В Ростовской области простились еще с одним военнослужащим, погибшим во время спецоперации. Рядового Никиты Догаева не стало 14 мая. Он получил смертельное ранение, когда выводил людей из-под артобстрела.Военнослужащий родился и вырос в Шахтах. Срочную службу проходил в Военно-воздушных силах РФ на территории Астрахани. Весной Никита заключил контракт на воинскую службу, а в начале мая уже принимал участие в спецоперации.Никиту Догаева похоронили на кладбище в Шахтах 22 мая с воинскими почестями, сообщает Donday. У него остались родители и младший брат Даниил, который сейчас проходит срочную службу. Посмертно военного наградили орденом Мужества, но семье его еще не передали.