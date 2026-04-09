В Ростовской области на установку дорожных отбойников потратят 51 миллион рублей. Данные опубликованы на сайте госзакупок, заказчиком выступает Министерство транспорта региона.Согласно техническому заданию подрядчик должен будет установить дорожные ограждения на трассах в следующих районах Ростовской области: Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском, Константиновском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Орловском, Пролетарском, Советском, Тацинском и Цимлянском. Кроме того, работы будут проведены на подъездах от магистрали «Дон» к городам Зверево, Шахты, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин и Волгодонск.Подрядчику предстоит выполнить несколько задач: демонтировать старое дорожное ограждение, установить новое, а также укрепить обочины. Важно учесть, что все элементы нового ограждения должны быть с антикоррозийным цинковым покрытием, соответствующим требованиям ГОСТ 33128-2024. Для укрепления обочин необходимо использовать готовую щебёночно-песчаную смесь, где щебень изготовлен из плотных горных пород.Кроме того, заказчик указал, что демонтированное старое ограждение необходимо сдать на металлолом, а все полученные за металлолом средства должны быть возвращены государственному заказчику.В конкурсе приняли участие четыре компании, победителем стала та, которая предложила выполнить работы за 51 миллион рублей.Изначально цена тендера была 90,6 миллиона рублей. Таким образом, итоговая цена контракта стала почти в два раза меньше первоначальной.