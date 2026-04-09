Сити-ферму по выращиванию зелени в Ростове продают почти за 2 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону на продажу выставили действующую сити-ферму. Она специализируется на выращивании микрозелени, беби-листа, взрослых культур и пищевых цветов. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов в апреле.Стартовая цена бизнеса, по сообщению продавца, составляет сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей. Предприятие расположено в Западном жилом массиве и уже имеет налаженные каналы сбыта, а также потенциал для дальнейшего масштабирования.Производственные мощности фермы включают три секции для выращивания микрозелени, рассчитанные на единовременную загрузку 540 боксов, и два стеллажа проточной гидропоники, способные вместить до 2 500 кустов. Ежемесячно ферма производит от 120 до 150 килограммов готовой продукции, что зависит от выращиваемой культуры. Благодаря быстрому циклу роста микрозелени (7-10 дней), за месяц здесь можно вырастить 1 500-1 600 лотков.Новому владельцу вместе с бизнесом будут переданы все необходимые для работы ресурсы: технологические карты по выращиванию каждой культуры, онлайн-поддержка опытного агронома, инженеров по вопросам освещения и систем полива. Также собственник гарантирует личную консультационную поддержку в течение первых двух месяцев после покупки и предоставит базу надежных поставщиков семян и расходных материалов.Помещение, в котором расположена ферма, сдается в аренду по цене 40 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Площадь помещения позволяет расширять производство. В настоящее время продукция фермы активно поставляется на рынки и в рестораны Ростова-на-Дону.Единственный собственник бизнеса объясняет своё решение продать ферму предстоящим переездом в другой город. До момента отъезда он готов подробно рассказать и показать все нюансы работы прибыльного предприятия.