Режим беспилотной опасности введен в Ростовской области вечером 9 апреля. Оповещение от РСЧС поступило примерно в 21:00.Жителям дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайдите в помещения, а также отойти подальше от окон.Напомним, что в донском регионе также была объявлена ракетная опасность. Специальный режим ввели около 20:30. Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. В связи с объявлением воздушной тревоги временно приостановили движение трамваев в городе Таганроге.