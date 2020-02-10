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На дорогах Ростовской области резко снизилась видимость из-за снегопада

На дорогах Ростовской области резко снизилась видимость из-за снегопада
В Ростовской области автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах. Сейчас неблагоприятные погодные условия наблюдаются по всему региону. Утром 12 февраля на Дону начались снегопад и метель.

Из-за осадков на дорогах снизилась видимость — объекты нельзя рассмотреть на расстоянии нескольких метров. Чтобы избежать ДТП, водителей и пешеходов просят соблюдать все правила дорожного движения. Не превышайте скорость, не совершайте резких манёвров, выдерживайте безопасную дистанцию.

Пешеходам нужно помнить, что в условиях плохой видимости автомобилисты могут не заметить их на дороге. Поэтому нужно внимательно смотреть по сторонам, переходя проезжую часть. В тёмное время суток следует надевать светоотражающие элементы на верхнюю одежду или сумки.

Автомобилистам лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. В связи с плохими погодными условиями на дорогах образуются заторы. Утром 12 февраля из-за метели для автобусов закрыли участок трассы М-4 «Дон».

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