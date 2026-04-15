Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на М-4 «Дон» 15 апреля

Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться на автодороге утром 15 апреля.Помимо этого, дожди ожидаются в утренние часы местами в Московской и Тульской областях, а также Краснодарском крае. В дневное и вечернее время осадки в виде дождя пройдут в некоторых районах Липецкой и Воронежской областях, а также Краснодарского края.Мокрая дорога ухудшает сцепление колес с асфальтом. В связи с чем увеличивается риск возникновения дорожных происшествий. Водителей призывают не отвлекаться на телефон за рулем. Вдобавок важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта.