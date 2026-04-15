Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на М-4 «Дон» 15 апреля

Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на М-4 «Дон» 15 апреля
Автовладельцев Ростовской области предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться на автодороге утром 15 апреля.

Помимо этого, дожди ожидаются в утренние часы местами в Московской и Тульской областях, а также Краснодарском крае. В дневное и вечернее время осадки в виде дождя пройдут в некоторых районах Липецкой и Воронежской областях, а также Краснодарского края.

Мокрая дорога ухудшает сцепление колес с асфальтом. В связи с чем увеличивается риск возникновения дорожных происшествий. Водителей призывают не отвлекаться на телефон за рулем. Вдобавок важно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика