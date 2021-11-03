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Водителей предупредили о тумане 6-8 ноября

Водителей предупредили о тумане 6-8 ноября
Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждает водителей о густом тумане в утреннее и вечернее время 6-8 ноября. Прогноз погоды на предстоящие выходные передает Ростовский гидрометцентр.

В эти дни видимость на дорогах будет плохой, поэтому автомобилистам не стоит забывать о противотуманных фарах и ремнях безопасности, а также о соблюдении скоростного режима и дистанции.

Пешеходам тоже нужно быть крайне аккуратными – переходить проезжую часть только в разрешенных местах и надевать одежду со светоотражающими элементами.
Фото: Денис Демков
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