Водителей предупредили о тумане 6-8 ноября

Фото: Денис Демков

Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждает водителей о густом тумане в утреннее и вечернее время 6-8 ноября. Прогноз погоды на предстоящие выходные передает Ростовский гидрометцентр.В эти дни видимость на дорогах будет плохой, поэтому автомобилистам не стоит забывать о противотуманных фарах и ремнях безопасности, а также о соблюдении скоростного режима и дистанции.Пешеходам тоже нужно быть крайне аккуратными – переходить проезжую часть только в разрешенных местах и надевать одежду со светоотражающими элементами.