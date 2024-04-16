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Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на М-4 в Ростовской области

Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб 44-летний водитель «ГАЗели». Трагедия случилась 15 апреля на территории Красносулинского района.

Около 16:00 мужчина ехал за рулем малотоннажного грузовика по трассе М-4 «Дон». Под городом Шахты он не выдержал дистанцию до попутной фуры марки «ДАФ» и протаранил полуприцеп. После удара кабину «ГАЗели» деформировало, а водитель оказался зажат покореженным металлом.

- Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Водитель грузовика «ДАФ» отказался от медицинской помощи.
Фото: Яндекс. Карты
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