Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на М-4 в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб 44-летний водитель «ГАЗели». Трагедия случилась 15 апреля на территории Красносулинского района.
Около 16:00 мужчина ехал за рулем малотоннажного грузовика по трассе М-4 «Дон». Под городом Шахты он не выдержал дистанцию до попутной фуры марки «ДАФ» и протаранил полуприцеп. После удара кабину «ГАЗели» деформировало, а водитель оказался зажат покореженным металлом.
- Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Водитель грузовика «ДАФ» отказался от медицинской помощи.