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На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «ГАЗели»

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «ГАЗели»
На трассе под Ростовом в ДТП погиб водитель «ГАЗели». Авария случилась 8 октября около 16:50.

По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа в составе прицепа двигался на 4-м километре автодороги. Он превысил скорость, и прицеп занесло. Мужчина вылетел на «встречку» и на полном ходу протаранил «ГАЗель» под управлением 67-летнего водителя.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии водитель «ГАЗели» погиб до приезда скорой помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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