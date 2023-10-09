На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «ГАЗели»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе под Ростовом в ДТП погиб водитель «ГАЗели». Авария случилась 8 октября около 16:50.По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа в составе прицепа двигался на 4-м километре автодороги. Он превысил скорость, и прицеп занесло. Мужчина вылетел на «встречку» и на полном ходу протаранил «ГАЗель» под управлением 67-летнего водителя.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии водитель «ГАЗели» погиб до приезда скорой помощи.