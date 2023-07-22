В Ростовской области водитель «ГАЗели» погиб от удара прицепом КамАЗа

Фото: ГИБДД

В Азовском районе водитель «ГАЗели» погиб от удара оторвавшимся прицепом КамАЗа. Трагедия случилась 21 июля в селе Пешково.47-летний водитель «ГАЗ-3302» ехал по улице Карла Маркса. По встречной полосе двигался 39-летний шофер на КамАЗе. У большегруза во время движения оторвалось крепление, и прицеп «Сзап 83053» на скорости выехал на противоположную сторону.Прицеп унесло прямо на «ГАЗель». От удара машина собралась «гармошкой». Водитель, находившийся в автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.В УГИБДД по донскому региону сообщили, что у шофера КамАЗа не было водительских прав. На него составили административные протоколы по нескольким статьям.