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В Ростовской области водитель «ГАЗели» погиб от удара прицепом КамАЗа

В Ростовской области водитель «ГАЗели» погиб от удара прицепом КамАЗа
В Азовском районе водитель «ГАЗели» погиб от удара оторвавшимся прицепом КамАЗа. Трагедия случилась 21 июля в селе Пешково.

47-летний водитель «ГАЗ-3302» ехал по улице Карла Маркса. По встречной полосе двигался 39-летний шофер на КамАЗе. У большегруза во время движения оторвалось крепление, и прицеп «Сзап 83053» на скорости выехал на противоположную сторону.

Прицеп унесло прямо на «ГАЗель». От удара машина собралась «гармошкой». Водитель, находившийся в автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В УГИБДД по донскому региону сообщили, что у шофера КамАЗа не было водительских прав. На него составили административные протоколы по нескольким статьям.
Фото: ГИБДД
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