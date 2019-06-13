Вода на вес золота: ростовчане получили первые в этом году квитанции за полив



В начале июня жителей частного сектора Ростова ждал неприятный сюрприз. Присланные водоканалом счета за воду оказались огромными. Причиной тому стала добавленная графа – «Полив».



Для жителей одного из частных домов Железнодорожного района вода в мае стала, что называется, «золотой».



- В начале июня мы получили счёт за полив в сумме больше 1 500 рублей, - рассказала ростовчанка Татьяна Н. – Так как у нас не установлен счётчик, нам посчитали по нормативу. Расход, указанный в квитанции, составил 36 кубометров. Как ведётся расчёт, нам совсем непонятно. Такая же ситуация и у наших соседей. Счета за воду просто астрономические!



Квитанция за май 2019 года



Как пояснили в ростовском водоканале, плата за полив взимается ежегодно с мая по сентябрь. Данная графа добавляется в квитанции жильцов всех частных домов, где не установлены приборы учёта.



- Полив рассчитывается исходя из придомовой территории частного дома, - прокомментировала начальник пресс-службы АО «Ростовводоканал» Наталья Булахтина. – Данные о площади участка содержатся в техпаспорте на домовладение. В этом году норматив потребления установлен из расчёта 18 кубов на одну сотку (100 квадратных метров).



В 2019 году региональная служба по тарифам утвердила расценку на полив в размере 42 рубля 59 копеек за кубометр воды. Таким образом, умножив тариф на расход воды, получаем итоговую сумму. В нашем случае расход воды составил 36 кубометров. То есть, если норматив 18 кубов на одну сотку, то поливная площадь участка составила 2 сотки. Откуда берутся эти данные, неизвестно.



Поливная площадь земельного участка определяется как площадь участка, не занятого жилым домом и надворными постройками. Такие данные содержит техпаспорт. Но перед началом поливного сезона никто не приходил в дома ростовчан и не измерял эту самую площадь. Никаких уведомлений о том, что жителям нужно прийти в водоканал и предоставить новые данные, также не было.



Квитанция за июль 2018 года



- Прошлым летом в квитанции вообще не было графы «Полив», - недоумевает ростовчанка. – К лету площадь нашего двора не увеличилась, количество жильцов — тоже. Но платить мы должны в два раза больше.



В водоканале сообщили, что ростовчане могут потребовать перерасчёта платы за полив.



- Данные о поливной площади можно внести на сайте ростовского водоканала посредством интернет-приемной или кнопки «Электронные услуги» на официальном сайте. Сервис доступен всем зарегистрированным в «Личном кабинете» абонентам, - добавила Наталья Булахтина. – Ростовчане, которые не сделали это заранее и не согласны с произведенными расчетами, могут предоставить фактические данные для перерасчета.