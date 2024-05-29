Во дворике Ростовского музея установили часть памятника императору Александру II
Во дворике Ростовского областного музея краеведения установили часть постамента памятника, посвященного отмене крепостного права. Информация об этом появилась 27 мая.
По словам местных жителей, пару лет назад гранитную основу хотели использовать для ремонта дороги в районе Камышевахи. Тогда никто не обратил внимания на булыжник. Все это время он просто стоял на обочине.
Однажды его заметила историк Мария Братолюбова и рассказала коллегам о находке. Оказалось, что камень — не просто осколок от памятника, а напоминание о грандиозном событии для всей России. На артефакте историки обнаружили надпись.
— Осени себя крестным знамением, православный народ. Высочайший манифест 19 февраля 1861 года, — гласит текст.
Камень был постаментом одного из памятников, изготовленных к годовщине отмены крепостного права в России. В 1911 году в стране широко отмечали этот юбилей. Тогда проходили памятные молебны, выпускали памятные жетоны. И в тот же год решили установить памятники царю-освободителю, на постаменте которых была выбита точно такая же фраза — финальная строка документа, подписанного Александром II.
— Шаг букв совершенно не ритмичен. Некоторые буквы настолько узки, что кажется, о них вспомнили в последний момент и вписали лишь бы вместить, — поделились сотрудники на официальном сайте музея. — Такое впечатление, что нанесением текста занимался некий ученик или самоучка, может быть, даже неграмотный, а работу он выполнял по заказу какого-то «хозяина» местного значения.
Изучив надпись и материал, историки пришли к выводу, что данный экземпляр попал в Ростов из Области войска Донского. По словам историков, после советского периода очень трудно встретить артефакты того времени.
Теперь мемориальный камень занял свое почетное место. Его установили во дворике музея краеведения на улице Большой Садовой.