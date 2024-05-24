В музей Ростова передали часть памятника, посвященного отмене крепостного права

Фото: Мой Фасад

В Ростов-на-Дону в музей передали части памятника, который был посвящен главному событию 1861 года — отмене крепостного права. Находку ранее случайно обнаружили в районе Ростовского моря. Об этом 24 мая сообщило общественное движение «Мой Фасад».По словам местных жителей, пару лет назад гранитную основу хотели использовать для ремонта дороги в районе Камышевахи. Тогда никто не обратил внимание на булыжник. Все это время он просто стоял на обочине.Однажды его заметила историк Мария Братолюбова и сообщила о находке коллегам. Им, в свою очередь, тоже стало интересно, от какого памятника откололась большая часть.Выяснилось, что это осколок не просто от памятника. Это напоминание о грандиозном событии истории нашей страны. На памятнике историки расшифровали надпись.- Осени себя крестным знамением, православный народ. Высочайший манифест 19 февраля 1861 года, — гласит текст.Это финальная строка документа, подписанная Александром II, подарившая свободу крепостным крестьянам.Этот камень был частью памятника, который возвели в 1911 году. Тогда широко отмечался 50-летний юбилей, посвященный началу новой эпохи страны.Согласно распоряжению Петра Столыпина, тогда в стране во многих местах возвели памятник «царя-освободителя». Стоит отметить, что местные предприниматели, городские сообщества и даже некоторые крестьяне по собственной инициативе возводили памятники.Изучив надпись и материал, историки пришли к выводу, что данный экземпляр попал в Ростов из Области войска Донского.- Это уникальная находка. В наши дни после советского периода очень трудно встретить артефакты того времени, - утверждают местные историки.Сейчас мемориальный камень занял свое почетное место. Его отвезли во двор музея краеведения на Большой Садовой.