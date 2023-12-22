Власти Ростовской области прокомментировали видео с беспилотником в Батайске
Власти Ростовской области ответили на сообщения жителей Батайска о летательном объекте. По информации пресс-центра региона, ни одна из экстренных служб не подтвердила факт пролета беспилотника над Донским краем.
— Происхождение и время съемки распространяемого в соцсетях видео БПЛА вызывают сомнения, — пишут власти региона.
Горожане ранее делились видео с неизвестным летательным объектом в небе над Батайском. Он появился утром 22 декабря. По словам очевидцев, беспилотный аппарат некоторое время маневрировал в небе. Поблизости не было никого, кто мог бы управлять аппаратом.