Фото: соцсети.

В небе над Батайском местные жители увидели странный летательный объект. Он появился над городом утром 22 декабря. Очевидцы публикуют кадры увиденного в социальных сетях. Беспилотный аппарат маневрирует в небе.Мнения людей разделились. Одни уверены, что объект очень похож на беспилотник. Однако кому он может принадлежать, непонятно. Другие предполагают, что аппарат — обычная авиамодель на пульте управления. Правда, и эта версия имеет изъян: никто не видел людей поблизости, которые могли бы управлять им.