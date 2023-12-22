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Жители Батайска сообщают о беспилотнике в небе

Жители Батайска сообщают о беспилотнике в небе
В небе над Батайском местные жители увидели странный летательный объект. Он появился над городом утром 22 декабря. Очевидцы публикуют кадры увиденного в социальных сетях. Беспилотный аппарат маневрирует в небе.

Мнения людей разделились. Одни уверены, что объект очень похож на беспилотник. Однако кому он может принадлежать, непонятно. Другие предполагают, что аппарат — обычная авиамодель на пульте управления. Правда, и эта версия имеет изъян: никто не видел людей поблизости, которые могли бы управлять им.
Фото: соцсети.
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