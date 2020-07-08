Власти Ростовской области призвали родителей не оставлять без присмотра детей

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На водоёмах Ростовской области с начала лета погибли 7 детей. Так, 10 июля в хуторе Весёлый утонул ребёнок. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра взрослых, катался на велосипеде и увидел бассейн на заднем дворе. Ребёнок поставил стульчик, чтобы дотянутся до воды, но не удержал равновесие и упал в него. На место происшествия приехала скорая помощь, но откачать мальчика, к сожалению, не удалось.Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов дал поручение главам районов, чтобы они обратили особое внимание на безопасность детей в летний период, в особенности на воде.Кроме того, ещё один несчастный случай произошёл в Донецке 8 июля. 17-летняя девочка, отдыхавшая вместе с мамой и подругой у реки Северский Донец, осталась без присмотра и утонула.Также трагедия в Ростовской области случилась и 7 июля. Семья отдыхала на городском пляже Волгодонска. Через некоторое время 11-летний мальчик пошёл купаться, когда его мама ненадолго отошла. В воде ребёнку стало плохо. Спасатель вытащил мальчика на берег, но, к несчастью, не смог его реанимировать.Основными причинами гибели несовершеннолетних на воде остаются купание в необорудованных или запрещённых местах, неумение плавать, игнорирование правил поведения на воде. Более того, несчастные случаи происходят по вине взрослых. Родители в состоянии алкогольного опьянения зачастую не смотрят за детьми. Хотя их главной задачей является - не оставлять без присмотра несовершеннолетних, особенно вблизи водоёмов.