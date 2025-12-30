Фото: Дондей

В Ростове, несмотря на окончание сезона, продолжают сдавать в аренду электросамокаты. В зимнее время данный вид транспорта не подходит для использования, поскольку из-за скользких дорог нередко происходят ДТП.Так, 29 декабря на улице Большой Садовой один из самокатчиков упал и получил серьезные травмы ног. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Жители города задаются вопросом, почему электросамокаты все еще можно встретить на улицах города.В других городах, включая Москву, электросамокаты были убраны с улиц еще в октябре-ноябре, так как сезон официально завершен.Департаменту автомобильных дорог стоит обратить на проблему внимание.