В Ростове ограничат места для езды и парковки электросамокатов

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В Ростове власти города запретят ездить и парковать электросамокаты не некоторых улицах. Об это 2 августа сообщила администрация города.В соответствии с новым постановлением, электросамокаты нельзя парковать на следующих территориях: детских и спортивных площадках; велодорожках; проезжей части; тротуаре; газонах и клумбах; площадках для выгула животных.Кроме того, нельзя будет парковать транспорт ближе чем в 20 метрах от остановок и в 10 метрах от подземных переходов.В постановлении также указаны улицы, где полностью запретят проезд на электросамокатах. К ним относятся: улица Вересаева; участок улицы Таганрогской от Оганова до ТК «Военвед»; северная сторона проспекта Ленина от площади до РГУПС.На других территориях разрешат движение со скоростью не более 15 километров в час. Это касается улиц Сержантова, Вятской, Портовой, Доватора, Мадояна, Всесоюзной, Профсоюзной, Капустина, Большого Садового, Волкова, Береговой, а также проспектов Стачки и Ленина.Важно отметить, что в случае нарушения правил ответственным лицом будет назначен оператор СИМ. Это вызывает недоумение, поскольку нарушители, которые сбивают пешеходов и летают по тротуарам, останутся безнаказанными. Создается впечатление, что власти таким образом «изживают» каршеринговые компании.