Власти Ростова нашли причину подтопления улицы Извилистой

Из-за ливня, который обрушился на Ростов 17 июля, многие районы города ушли под воду. Особенно сильно пострадала улица Извилистая. Во дворе многоквартирных домов залило более 50 машин. Причиной потопа стала низкая пропускная способность коллектора. Об этом сообщили в администрации Ростова.На начальном этапе застройки района специалисты не предусмотрели систему водоотведения. Открытая структура отвода поверхностных вод сдала сбой и оказалась большой проблемой. Кроме того, выборочный анализ экспертиз показал, что такой способ водоотведения является небезопасным.Теперь структурные подразделения должны разработать новый проект по реконструкции существующего коллектора и созданию закрытой системы ливневой канализации. В качестве дополнительных мер также рассматривают вариант по строительству локальных очистных сооружений для сброса воды в балку.Чтобы история с подтоплением не повторилась снова, власти города разработают схему оповещения граждан на время введения режима повышенной готовности. Так, в неблагоприятный метеопериод ограничат движение, поставят предупреждающие знаки и разместят спецтехнику на территориях, подверженных опасности.