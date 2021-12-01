Власти Ростова нашли компанию, которая устроит грандиозное празднование Нового года
Открытием ростовской городской елки и празднованием Нового года займется опытный подрядчик. Имя победителя контракта на техобеспечение стало известно 3 декабря. Им стало ИП Николая Говорухина, сообщили на сайте госзакупок.
ИП занимается оформлением мероприятий и наружной рекламой с 2009 года. За 12 лет микропредприятие заключило 49 госконтрактов на общую сумму более 44 миллионов рублей.
Как сообщал Rostov.ru, по контракту исполнителю предстоит организовать открытие городской елки. Установить световое, звуковое и видеооборудование, а также украсить сцену и обеспечить работу соответствующего персонала (операторы, звукорежиссер, видеоинженер и т. д.). Кроме того, ИП поставит центральный и два боковых экрана на сцене. Для праздничного оформления используют почти сотню единиц различного светового оборудования. Это светодиоды, прожектор и динамические вращающиеся головы.
Открытие елки состоится 28 декабря. К этому времени все уже должно быть готово. На празднование власти Ростова потратят более двух миллионов рублей. Еще 26 миллионов уйдет на украшение города. Это рекордная сумма за последние пять лет. За эти деньги улицы украсят баннеры, растяжки, световые и флаговые композиции, а также фигурки и фотозоны.