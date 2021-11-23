На открытие городской елки в Ростове потратят больше 2 миллионов рублей
Управление культуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется техническим обеспечением открытия новогодней елки и празднованием Нового года. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок 25 ноября.
По контракту исполнителю предстоит организовать открытие городской елки, расположенной на улице Большой Садовой у входа в парк Максима Горького. Подрядчику необходимо установить световое, звуковое и видеооборудование, украсить сцену и обеспечить работу соответствующего персонала (операторов, звукорежиссера, видеоинженера, техников по звуку и свету). Кроме того, нужно поставить центральный и два боковых экрана на сцене. Для праздничного оформления используют почти сотню единиц различного светового оборудования, в том числе светодиоды, прожектор и динамические вращающиеся головы. Открытие елки запланировано на 9 часов 28 декабря. На это потратят 2,1 миллиона рублей городского бюджета.
Напомним, власти Ростова решили не экономить на празднике. На оформление города к Новому 2022 году выделят 26 миллионов рублей. Это рекордная сумма за последние пять лет. За эти деньги по всему городу установят баннеры, растяжки и флаговые композиции, панно, фонари, световые консоли в виде елочных шаров и гирлянды. Дороже всего (около 19 миллионов рублей) обойдутся световые композиции - в виде елочных игрушек и слов «С Новым годом!», замка с башнями, несколькими героями мультфильма «Смешарики» и прыгающими оленями.