Два главных свидетеля по делу Виталия Кушнарева не приходят на заседания в суд

Фото: Дондей

Главные свидетели по делу бывшего министра транспорта Ростовской области не приходят на суд. Об этом стало известно 14 июля на заседании в Железнодорожном суде Ростова.Речь идет о Павле Рогачкине, главном свидетеле, и Селезневе. Также свидетелем является главный бухгалтер компании «Т-Транс» Наталья Тарасенко.Свидетели не приходят на допросы, ссылаясь на больничные, командировки и отпуск. Но обе стороны дела хотят задать им вопросы.Виталий Кушнарев сказал, что свидетели важны для суда и защиты. Он поддерживает позицию защиты о приводе Рогачкина.Защита попросила вызвать Тарасенко и Рогачкина в суд. Они считают, что приставы смогут проверить, находится ли Рогачкин за границей.Однако суд не удовлетворил просьбу адвокатов. Павла Рогачкина не планируют вызывать на допрос.