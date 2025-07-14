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Два главных свидетеля по делу Виталия Кушнарева не приходят на заседания в суд

Два главных свидетеля по делу Виталия Кушнарева не приходят на заседания в суд
Главные свидетели по делу бывшего министра транспорта Ростовской области не приходят на суд. Об этом стало известно 14 июля на заседании в Железнодорожном суде Ростова.

Речь идет о Павле Рогачкине, главном свидетеле, и Селезневе. Также свидетелем является главный бухгалтер компании «Т-Транс» Наталья Тарасенко.

Свидетели не приходят на допросы, ссылаясь на больничные, командировки и отпуск. Но обе стороны дела хотят задать им вопросы.

Виталий Кушнарев сказал, что свидетели важны для суда и защиты. Он поддерживает позицию защиты о приводе Рогачкина.

Защита попросила вызвать Тарасенко и Рогачкина в суд. Они считают, что приставы смогут проверить, находится ли Рогачкин за границей.

Однако суд не удовлетворил просьбу адвокатов. Павла Рогачкина не планируют вызывать на допрос.
Фото: Дондей
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