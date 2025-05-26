Ключевой свидетель по делу Виталия Кушнарева заявил об угрозах в свой адрес
В ходе судебного разбирательства, касающегося экс-министра транспорта Ростовской области, один из свидетелей заявил о поступающих в его адрес угрозах. Об этом сообщает DonDay.
Глава компании «Т-Транс» Николай Селезнев утверждает, что получает анонимные угрозы, связанные с его показаниями против Виталия Кушнарева.
Ранее Селезнев ходатайствовал о проведении закрытого допроса, поскольку является ключевым свидетелем обвинения. Его показания легли в основу обвинений Кушнарева в вымогательстве крупных денежных сумм за оказание покровительства.
Адвокаты выразили обеспокоенность, что удовлетворение данного запроса может создать ситуацию, когда к разным сторонам применяются разные требования, так как аналогичные просьбы от защиты ранее отклонялись.
Селезнев заявил о готовности давать показания исключительно по видеосвязи, объяснив это мерами предосторожности. Несмотря на проживание в Ростове, он предпочел участвовать в заседании посредством ВКС из Таганрога.
Защита Кушнарева и сам бывший министр решительно возражали против проведения закрытого заседания.
Однако суд принял решение удовлетворить ходатайство о проведении допроса Селезнева в закрытом режиме, удалив из зала суда всех, кто не был непосредственно вовлечен в процедуру допроса свидетеля.