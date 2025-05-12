В суде Ростова начали допрашивать свидетелей по делу Виталия Кушнарева

Фото: Дондей

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону началось третье заседание по делу Виталия Кушнарева, бывшего министра транспорта Ростовской области. Слушание, назначенное на 12 мая, началось с опозданием на полчаса.По информации DonDay, когда Кушнарева привели в зал суда, его адвокаты попытались попросить всех слушателей, включая представителей прессы, покинуть помещение. Однако судья решил, что журналисты могут остаться.На заседании были заслушаны показания двух свидетелей. Первым выступил Георгий Кудинов, бывший президент группы компаний «Южный Регион», который теперь на пенсии и является соседом Кушнарева. Второй свидетель — Сергей Кондратьев, контролер на бетонном заводе. Он стал понятым при задержании бывшего министра. Кондратьев заявил, что впервые увидел Кушнарева только в ноябре 2024 года.Виталия Кушнарева обвиняют в получении крупной взятки и незаконном хранении оружия.