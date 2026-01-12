Виктория Лопырева поделилась ростовским рецептом вареников с предсказаниями

Фото: Виктория Лопырева

Виктория Лопырева поделилась рецептом вареников с предсказаниями. Традиционное блюдо из Ростовской области она разместила у себя в социальных сетях.На Юге России существует теплая традиция - готовить вареники или пельмени с сюрпризами. В Ростове-на-Дону их варят на Старый Новый год и в период от Рождества до Крещения (в Святки). На Руси этот период ассоциируется с чудесами. Поэтому девушки начинали заниматься гаданиями.Суть гадания заключается в том, что определенный предмет в пельмене несет в себе предсказание. Например, найденное в изделии кольцо говорит о предстоящей свадьбе, а монета сулит богатство.Лопырева донскую традицию соблюдает и готовит вареники вместе с семьей. Чтобы случайно не подавиться найденным «сюрпризом» она кладет его в фольгу.