Виктория Лопырева опубликовала фото с роскошным букетом пионовидных роз

В социальных сетях Виктория Лопырева поделилась фотографиями, где она запечатлена с роскошным букетом пионовидных роз. Модель не упустила возможности продемонстрировать впечатляющий подарок.

На снимках девушка держит в руках множество пионовидных роз и позирует перед камерой. Поклонники предположили, что столь щедрый жест мог быть сделан тайным воздыхателем ростовской красавицы.

"Эти пионовидные розы – настоящее чудо, ведь их создание – это результат кропотливой работы как природы, так и селекционеров", – отметила Лопырева.
Фото: соцсети
