В Ростовской области 12 января объявили желтый уровень опасности по беспилотникам. Об этом сообщили мониторинговые каналы.Желтый уровень опасности говорит об обнаружении дронов вблизи границ региона. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, а также следить за официальными новостями.Пока что официально о работе средств ПВО силовые ведомства и власти не сообщали.