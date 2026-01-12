Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону вечером 12 января ввели режим беспилотной опасности

На Дону вечером 12 января ввели режим беспилотной опасности
На Дону вечером 12 января ввели режим беспилотной опасности. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило примерно в 20:30.

Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.