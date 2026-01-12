- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 21-летний водитель «ВАЗ 240740» и его восьмилетний пассажир, 41-летний водитель «Шевроле Ланос» и его пассажиры шести и трех лет, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В страшном ДТП на трассе Ростовской области пострадали трое детей и двое взрослых. Происшествие случилось 12 января на автодороге Морозовск-Волгодонск.По имеющимся данным, водитель легковушки «Шевроле Ланос» проезжал Цимлянский район. Автовладелец начал ускориться, но из-за этого машину стало заносить. В результате авто выехало на полосу встречного движения. Вышедшая из под контроля иномарка влетела в автомобиль «ВАЗ 240740».