Фото: Яндекс Карты

Из-за сильного снегопада улицы Ростова сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют Яндекс Карты.Громадные заторы наблюдаются практически во всех районах донской столицы. Так, центре Ростова проблемы с движением есть на проспекте Ворошиловском, проспекте Буденновском, улице Красноармейская и улице Большая Садовая.Трафик перегружен и в Первомайском районе. Красная линия на карте растянулась по проспекту Шолохова, улицы 14-линия и улицы Нансена. Причем на Нансена движение дополнительно затрудняет произошедшее рядом с Театральным проспектом дорожно-транспортное происшествие. На этой улице транспортный затор растянулся на 10 километров.В западной части города машины также двигаются не меньше пяти километров в час. Пробки есть на проспекте Стачки, улице Малиновского и улице Доватора.По данным синоптиков, выпадение снега прогнозируется на протяжении всей недели. Высока вероятность, что подобные дорожные ситуации начнут возникать неоднократно. Автовладельцам рекомендуют быть предельно внимательными на проезжей части, чтобы не создавать аварийных ситуаций в час пик.