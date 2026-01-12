Новости
В Ростовской области объявлен тендер на ремонт железнодорожных вокзалов

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется ремонтом железнодорожных вокзалов и станций. Информация о соответствующем тендере опубликована на сайте Ростендер.

Стоит отметить, что этот тендер – часть масштабной программы СКЖД по обновлению железнодорожной инфраструктуры. Аналогичные ремонтные работы будут проводиться на вокзалах и станциях в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республике, Дагестане и Чеченской Республике. Общий объем финансирования работ по всему проекту составляет 1 миллиард рублей. Подрядчик должен будет обеспечить надежную и бесперебойную работу инфраструктуры на протяжении всего срока действия контракта.

Ремонтные работы запланированы в ключевых транспортных узлах региона, включая Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Ростов-на-Дону, Белую Калитву, Миллерово, Зверево, Лихой, Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск и Чертково.

В Ростове-на-Дону, например, планируется отремонтировать нежилые здания вокзального комплекса "Ростов-Главный", пассажирские платформы (№1, 2 и 3), а также здания, предназначенные для обслуживания и ремонта автотранспорта.

Особое внимание будет уделено сохранению исторического облика вокзала в поселке Чертково. Это здание является объектом культурного наследия, построенным в 1946 году и получившим статус памятника истории и культуры регионального значения в 1994 году.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 февраля. Итоги конкурса будут подведены через 22 дня после завершения приема заявок.
Фото: Соцсети
